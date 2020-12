Espagne : Hommage à un Marocain ayant sauvé un enfant de la noyade

Abdelhak El Haimoudi Mbarek et son épouse en compagnie du maire de Tudela. / Ph. Fermín Pérez-Nievas

Le conseil municipal de Tudela, ville et commune espagnole de la Communauté forale de Navarre, a rendu cette semaine un hommage au Marocain Abdelhak El Haimoudi Mbarek, reconnaissant son courage après s’être jeté dans l'Èbre, le plus puissant des fleuves espagnols, pour sauver un enfant.

Habitant à Tudela et d'origine marocaine, le Marocain n'a pourtant pas hésité, malgré les basses températures, à se jeter dans le fleuve, rapporte le média local Noticias de Navarra.

Son ancien travail de pêcheur pendant plusieurs années au Maroc l’a aidé à parcourir les 20 mètres qui le séparaient du petit garçon, tombé dans le fleuve alors qu’il jouait sur le quai. L’enfant a été sorti indemne de l’eau, tandis que le Marocain a été légèrement blessé au genou.

Lors de la cérémonie d’hommage, le maire de la ville, Alejandro Toquero a remercié, «en tant que maire mais surtout en tant que père et au nom de la ville», ce «citoyen de Tudela», poursuit le média espagnol. «Ce que vous avez fait mardi restera à jamais dans le cœur des parents à qui vous avez rendu un être précieux. Si aujourd'hui nous aurions pu déplorer une catastrophe et être en deuil, nous célébrons un acte typique d'un homme bon qui a aidé dans des conditions des plus difficiles», a-t-il ajouté.

«Je n'ai pas pensé à la peur ou à quoi que ce soit. Je me suis juste jeté (dans l’eau) pour l'enfant», a confié le Marocain, qui était présent avec son épouse Samira Ankour.

Abdelhak El Haimoudi Mbarek, 39 ans, vit à Tudela depuis 14 ans, où il réside dans le quartier de la Virgen de la Cabeza, conclut Noticias de Navarra.