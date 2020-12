Maroc-Israël : Embarras ou impasse idéologique du PJD ?

Après l’annonce de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, les regards se dirigent vers les ministres du PJD. Accepteront-ils de discuter publiquement, à Rabat ou à Tel-Aviv, avec des membres du gouvernement israélien ? Des questions qui taraudent les islamistes, d’autant plus que le communiqué du cabinet royal, publié ce jeudi, a de fait réduit la marge de manœuvre des «frères» de Saad-Eddine El Othmani.

On se souvient de la gêne de ce dernier en 2013 à New York, quand il était encore ministre des Affaires étrangères, face à son homologue iraélienne Tzipi Livni. Il avait tout fait pour ne pas assister à un dîner par crainte des réactions de la base du PJD. Avec la reprise officielle des relations diplomatiques, l'actuel chef de gouvernement n'aura plus le choix.

«Les ministres PJD seront obligés d’accepter le fait accompli et s’armer de réalisme politique pour continuer à assumer leurs fonctions, d’autant qu’ils n’ont pas cessé de répéter qu’ils sont prêts à se sacrifier pour les intérêts suprêmes de la nation», explique dans des déclarations à Yabiladi Driss El Ganbouri, spécialiste des mouvements islamistes.

«Au fil des années, les PJDistes se sont débarrassés de certains marqueurs idéologiquesayant fondéleur action politique. Ils ont même revendiqué que le parti de la Lampe n’est pas une formation islamiste. Je vois mal comment ils pourraient bloquer surla seule question palestinienne alors qu’ils ont déjà accepté des concessions idéologiques telle que la loi sur la francisation de l’enseignement.» Driss El Ganbouri

La leçon turque

Les futures relations entre les gouvernements El Othmani et Netanyahu devraient créer un schisme au sein du PJD. «Cette reprise des relations avec Israël va aggraver la fracture entre la ligne radicale et celle plus pragmatique au sein du parti, sans oublier sa matrice, le Mouvement unicité et réforme (MUR)», analyse l'expert.

Peut-être pourront-ils apprendre de l'expérience de leurs «frères» turcs de l'AKP. En effet, le parti d'Erdogan a su s'adapter aux relations diplomatiques avec Israël héritées des gouvernements précédents. En témoigne, la réunion d’octobre 2016 à Ankara entre le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Berat Albayrak avec son homologue israélien, Yuval Steinitz, consacré à l’examen de l’exportation du gaz israélien vers Ankara.

Malgré les tensions de ces dernières années et le départ de l’ambassadeur de l’Etat hébreu a Ankara en 2018, la coopération militaire entre les deux pays ne s'est jamais arrêtée. Après l'achat de drones israéliens, la Turquie a fabriqué son propre modèle. Une technologie militaire qui s'est avérée déterminante dans le cours de la guerre au Haut-Karabakh. D'ailleurs, Netanyahu et Erdogan avaient décidé de soutenir l’Azerbaïdjan contre l’Arménie. Un bon exemple de la compatibilité entre un parti islamiste et Israël. Le PJD aura-t-il la même souplesse idéologique pour défendre les intérêts du Maroc ?