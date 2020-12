La normalisation avec Israël, «atteinte à la cause palestinienne» et «insulte au peuple marocain»

Dans une première réaction à l’annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, le mouvement Al Adl Wal Ihsane (AWI) a estimé, ce vendredi, que le président américain Donald Trump a «refusé de quitter la Maison Blanche sans faire passer son honteux projet sioniste d'entraîner le Maroc dans le marais de normalisation».

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, la Jamaâ dénonce une annonce «condamnable» de normalisation avec l’entité sioniste, qui constitue «une atteinte à la cause palestinienne, une déception du peuple palestinien et une insulte au peuple marocain».

Le document, signé par l’instance marocaine pour le soutien des affaires de la Oumma, bras associatif d’AWI, critique l’«illusion de croire que l’entité sioniste et son alliée américain soutiendront l'unité nationale», expliquant qu’ils «portent le projet de fragmentation et de division des pays, en déclenchant des guerres, en attisant les conflits ethniques et sectaires et en jouant sur les contradictions et le chantage politique».

Pour la Jamaâ Mohamed Abbadi a ajouté qu’il est «naïf de croire que la normalisation avec l'entité sioniste est une source pour réaliser des intérêts et des gains de développement», citant l’«exemple de l’Egypte» et d’autres pays.

Le mouvement a considéré que cette étape n'était pas «surprenante étant donné les manifestations précédentes de normalisation informelle dans divers domaines, et compte tenu des précédents historiques du régime marocain dans ce contexte».

La même source affirme qu’elle dénonce, «avec toutes les expressions de condamnation, une «démarche unilatérale et incalculable qui affectera négativement la cause palestinienne, et coûtera cher au Maroc dans son histoire, sa stabilité, son avenir et ses relations régionales».

Le mouvement saisit cette occasion pour appeler «tous les organisations partisanes, syndicales et de droits de l'Homme à condamner la normalisation et à une action collective pour en affronter toutes ses formes».

«Le Maroc a lâché la juste cause de la Palestine, et le peuple marocain n'acceptera pas ce lien entre ce deal perdu de la normalisation et la question du Sahara», conclut la Jamaâ.