Sahara : John Bolton critique la «non-neutralité» de Washington

Limogé en 2019 par le président Donald Trump, l’ex-conseiller à la sécurité nationale auprès du chef d’Etat sortant, John Bolton, a critiqué le locataire de la Maison Blanche après la reconnaissance du Sahara comme territoire de souveraineté marocaine. «Trump a eu tort d’abandonner trente ans de politique américaine sur le Sahara occidental juste pour remporter une victoire rapide en politique étrangère», a-t-il indiqué ce vendredi 11 décembre.

Rejoignant la position du sénateur américain Jim Inhofe, John Bolton a estimé, sur son compte Twitter, qu’«un accord israélo-marocain était possible sans abandonner l’engagement des Etats-Unis en faveur d’un référendum [d’autodétermination] sur l’avenir de Sahara occidental».

Trump was wrong to abandon thirty years of US policy on Western Sahara just to score a fast foreign policy victory. An Israel-Morocco deal was possible without abandoning US commitment to Sahrawi referendum on WS future, as Sen. Jim Inhofe rightly said. https://t.co/AeVaML1HeQ