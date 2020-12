Maroc-Israël : Pour le MSP algérien, le PJD est «affligé» par la normalisation

Le président du Mouvement de la société pour la paix algérien, Abderrazak Makri a estimé, jeudi, que le Parti de la justice et du développement (PJD) est «affligé» par l’annonce de la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël.

Dans une réaction sur sa page Facebook à l’annonce faite hier, le chef du plus grand parti islamiste en Algérie a «imploré le Dieu d’accorder du succès et d’aider» la formation politique de Saadeddine El Othmani, rappelant que la normalisation avec Israël entreprise par «le régime marocain» ne «date pas d’aujourd’hui».

«Ceux qui connaissent la cause palestinienne savent les voies cachées et ouvertes de la normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste», a-t-il écrit, mettant en avant «les efforts du peuple marocain pour rejeter la normalisation à travers ses marches imposantes et ses divers efforts à cet égard».

Le responsable à la tête du MSP a ajouté que «malgré les infiltrations, des régimes arabes qui ont hérité de l'honneur de la cause palestinienne des luttes de leurs mouvements nationaux et les ont abandonnées, les peuples resteront fermes jusqu'à ce que la tempête passe et soit brisée sur le grand rocher de l'Islam, l'esprit de la Oumma, sa vie et ses armes dans des circonstances difficiles».

«La lutte continue, humiliant et maltraitant certains et préservant la dignité et l’honneur des autres. Il est temps en Algérie de préserver la cohésion nationale pour que les abjects ne nous convoitent pas», conclut-il.

Il est à souligner que le poste Faceook d’Abderrazak Makri ne comprend aucune mention de la question du Sahara occidental. Vendredi dernier, le Front a pourtant dépêché son «ambassadeur» en Algérie pour décrocher soutien, trois semaines après l’intervention des FAR à El Guerguerate.

En réagissant à cette nouvelle, le président du MSP avait choisi, contrairement aux autres partis algériens qui ont fustigé le Maroc, de critiquer les Emirats arabes unis.