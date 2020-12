Maroc-Israël : Washington a promis une aide de 3 milliards de dollars à Rabat

Un haut responsable de l'administration Trump a confirmé, jeudi, que les Etats-Unis envisagent des investissements d'une valeur de 3 milliards de dollars au Maroc sur trois ans.

Selon le New York Times, les discussions entre Rabat et Washington ont débuté en 2017 et ont abordé la promesse de la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental à condition du rétablissement des relations diplomatique avec Israël.

Citant sous couvert d'anonymat, les deux responsables marocains informés de ces pourparlers, le journal affirme que le gouvernement marocain a été informé que «l'administration Trump était disposée à aider à faciliter jusqu'à 3 milliards de dollars d'investissements».

Les sources précisent qu’une «grande partie» de ces investissements promis était «réservée aux banques marocaines, aux hôtels et à une société d'énergie renouvelable appartenant au roi». «L'effort devait être coordonné par la Société américaine de financement du développement international», ajoute le journal.

Toutefois, le haut responsable de l'administration Trump a précisé que cette aide «n’est pas liée à la réconciliation avec Israël».

Le New York Times affirme aussi que l’accord entre le Maroc et les Etats-Unis a été conclu avec l'aide de l’investisseur marocain de confession juive, Yariv Elbaz. L’homme d’affaires «a servi d'intermédiaire pour Washington et Rabat».

Le média évoque aussi les explications de Jared Kushner, conseiller principal et gendre du président, qui a justifié la décision américaine, par le fait qu’il s’agit d’une zone majoritairement contrôlée administrativement par le Maroc. Cette reconnaissance «peut briser l'impasse» car «c’est un problème qui existe depuis longtemps et, franchement, aucun progrès n’a été réalisé pour sa résolution», a-t-il déclaré.