L'Allemagne déterminée à poursuivre son soutien au Maroc en matière d'énergie verte

L'Allemagne poursuivra ses efforts pour soutenir la promotion de l'énergie verte au Maroc, «de façon à ce qu'il puisse atteindre ses objectifs de développement en la matière», a affirmé jeudi, l'ambassadeur d'Allemagne à Rabat, Götz Schmidt-Bremme.

De ce fait, des fonds supplémentaires seront consacrés à la promotion de l'hydrogène vert, particulièrement pour la construction de la première installation de référence industrielle sur le continent africain, a fait savoir l’ambassadeur, lors d'une conférence de presse virtuelle sur l'avancée de la coopération financière et technique maroco-allemande.

Il sera également question de la mise en place des structures nécessaires à la réalisation de cette ambition et de la mise à disposition de recherches scientifiques avancées et des innovations du secteur, a-t-il indiqué.

Rappelant l'excellence des relations de coopération et des liens d'amitié entre les deux pays, Götz Schmidt-Bremme a noté que la coopération au développement constitue un pilier central des relations entre le Maroc et l'Allemagne.

Pour sa part, le directeur résident de l'agence allemande de coopération (GIZ) au Maroc, Lorenz Petersen a relevé que l'Agence a élargi son appui au royaume à travers sept nouveaux projets, particulièrement dans le développement des offres de formation professionnelle en milieu de travail, la promotion des métiers verts et de l'efficacité énergétique, l'amélioration de l'efficacité et la réutilisation de l'eau en milieu urbain, ainsi que la création d'emplois dans différents secteurs.

La GIZ, mandatée par le ministère de la Coopération économique et du développement, continue à accompagner ses partenaires marocains dans la mise en œuvre des réformes, ainsi que dans la relance économique et durable du Maroc, notamment via le développement de la production d'hydrogène vert et la mise en place des projets de recherche et d'investissement sur l'utilisation de cette source d'énergie écologique, a-t-il soutenu.