Maroc-Israël : Des compagnies aériennes israéliennes promettent des vols directs dans trois mois

Les compagnies aériennes Israir et El Al ont déclaré, jeudi, être «prêtes» à exploiter des liaisons aériennes directes entre le Maroc et Israël, après l’annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv.

Selon Jerusalem Post et Yediot Aharonot, la compagnie aérienne israélienne Israir a rapidement annoncé que «d'ici quelques mois», elle prévoit déjà «20 vols par semaine entre les deux pays». «Si toutes les parties sont sérieuses, il sera possible d'ouvrir des lignes directes dans les trois mois», a assuré son PDG, Uri Sirkis.

Pour sa part, la compagnie aérienne El Al Israel Airlines Ltd. a déclaré qu'elle examine la possibilité d'établir des vols directs entre Israël et le Maroc après que les États-Unis ont annoncé jeudi que les deux pays normaliseraient leurs relations. «De tels vols seraient très populaires parmi la clientèle israélienne», a déclaré le transporteur public dans un communiqué.

La même source annonce que la compagnie «entamera les préparatifs opérationnels pour l'exploitation de vols directs vers Casablanca, sous réserve d'obtenir toutes les autorisations nécessaires des différentes autorités».

Le Maroc est devenu, hier, le quatrième pays arabe à normaliser ses relations avec Israël en seulement quatre mois, après les Emirats Arabes Unis, Bahreïn et le Soudan, suite à l’annonce du président américain Donald Trump et du cabinet royal. Le roi Mohammed VI a informé le président des Etats-Unis que le Maroc facilitera des vols directs pour transporter les juifs d'origine marocaine et les touristes israéliens à destination et en provenance du Maroc».