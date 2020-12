L'équipe nationale U20 prendra part au tournoi de l’UNAF prévu en Tunisie

L'équipe nationale des moins de 20 ans (U20) prendra part, du 15 au 28 décembre en Tunisie, au tournoi de l’Union Nord Africaine de Football (UNAF), qualificatif à la Coupe d’Afrique 2021. A cet effet, l'entraineur national Zakaria Aboub a convoqué trente joueurs pour participer à ce trophée.

La sélection nationale s’envolera, dimanche 13 décembre, vers la Tunisie. Pour sa première sortie, elle affrontera son homologue algérienne le 18 décembre au stade El Menzah à Tunis.

Dans liste figurent les joueurs Achraf Ramzi, El Mehdi El Moubarik, Montassir Lahtimi, Ayoub Mouloua, évoluant au FUS Rabat, Youssef Aoujdal, Anas Nanah, Mohamed Jaouab et Mohammed Amine Essahel de l’Académie Mohammed VI de football, ainsi que Zakaria Drouich, Abdellah Farah, Taha Al Achbili et Mohamed Souboul du Raja de Casablanca.

Le sélectionneur national a aussi convoqué Taha Mourid et Abdelmoughit El Oualji du Wydad Casablanca, Youssef Laghzal, El Haytam Manaoute et Hamza Bousqal de l’Union Touarga, Oussama Zemraoui et Achraf Rharib du Chabab Mohammedia, ainsi que Ismail Gourad, évoluant au sein du Moghreb de Tétouan et Hamza Darai du Difaa El Jadida.

Enfin, la liste comprend 8 joueurs évoluant au sein de clubs européens. Il s’agit d’Omar El Hilali et Nabil Touazi du RCD Espanyol Barcelona (Espagne), Haitam Abaida (Malaga/Espagne), Omar El Amrani (Torremolinos/Espagne), Adil Tahif (Leganes FC/Espagne), Mohamed Aymane Ouhatti (AC Amiens/France), Oussama Targhalline (Olympique de Marseille/France) et Alaa Bellaarouch (Strasbourg/France).