Maroc/Israël : Inhofe «attristé» pour le Polisario, Graham félicite El Othmani

Le sénateur républicain James Inhofe est vent debout contre la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara. «L’annonce faite aujourd’hui par la Maison blanche, alléguant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, est choquante et profondément décevante. Je suis attristé que les droits du peuple sahraoui occidental aient été ainsi bradés», a-t-il souligné dans un communiqué.

«Le président a été mal conseillé par son équipe ; il aurait pu conclure cet accord sans brader les droits d'un peuple sans voix», a déploré ce grand défenseur du Polisario au Sénat.

«L’annonce d’aujourd’hui ne change pas les positions des Nations unies ou de l’UE, ni la charte de l’Union africaine, ni l’opinion de la Cour de justice internationale. Un référendum doit encore avoir lieu. J’exhorte ces organisations à rester fermes pour soutenir le droit du Sahara occidental à l’autodétermination et je suis convaincu que les États-Unis seront en mesure de revenir à la politique que nous menons depuis 1966.» James Inhofe

Le sénateur a précisé «que tous les pays devraient reconnaître Israël et applaudir les efforts sans précédent du président pour favoriser la reconnaissance entre Israël et les nations arabes à travers les accords d’Abraham».

Le mois dernier, James Inhofe avait évoqué la question du Sahara occidental à la chambre haute du Congrès américain, reprenant et défendant les thèses du Polisario devant les sénateurs.

La «déception» d’Inhofe n’est pas partagée par une autre figure du parti républicain et un fidèle de longue date du président Donald Trump. Lindsey Graham a adressé via Twitter ses «félicitations aux Premier ministre Netanyahu et au Premier ministre marocain Saad-Eddine El Othmani pour cette réalisation historique. L'administration Trump, à travers les accords d'Abraham, a vraiment changé le paysage du Moyen-Orient d'une manière inimaginable, il y a quatre années auparavant».