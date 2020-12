Maroc-Israël : Le Hamas et le Jihad islamique condamnent, Al Sissi se félicite

L'annonce du rétablissement des relations entre le Maroc et Israël, confirmé par Rabat et applaudit par Tel Aviv, a provoqué des réactions polarisées. Malgré l'appel du roi Mohammed VI à Mahmoud Abbas pour le rassurer quand au ferme engagement du Royaume pour la cause palestinienne, les réactions ont été immédiates.

«C’est un péché politique qui ne sert pas la cause palestinienne. C’est une décision qui encourage l'occupation et nie les droits de notre peuple», a déclaré Hazem Qassem, le porte-parole du Hamas.

Même son cloche auprès du Jihad islamique. L’organisation a qualifié la reprise des relations diplomatiques de «trahison de la Palestine et d’Al Qods». Dans des déclarations à l’agence Anadolu, son porte-parole s’est dit confiant en «le rejet du peuple marocain de la normalisation».

Quant à l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, elle observe pour le moment le silence. Une autorité qu’il faut rappeler à repris ses contacts avec Israël en novembre dernier, au grand dam des autres enseignes palestiniennes, et ce, après des années de rupture.

Ne partageant pas ce pessimisme en provenance de Gaza, le président égyptien Abdelfattah Al Sissi s’est félicité sur Twitter d’une décision «à même de réaliser davantage de stabilité et de la coopération régionale».