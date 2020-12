Maison Blanche : «L'établissement d'un État au Sahara n'est pas une option réaliste»

La Maison Blanche a publié, ce jeudi, un décret présidentiel reconnaissant la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental. Un texte dans lequel l'administration de Donald Trump affirme, comme c'est le cas avec les administrations précédentes, «son soutien à la proposition d'autonomie du Maroc», la qualifiant de «seule base pour une solution juste et durable du différend sur le Sahara occidental».

«Par conséquent, dès aujourd'hui, les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur l'ensemble du territoire du Sahara occidental et réaffirment leur soutien à la proposition d'autonomie sérieuse, fiable et réaliste du Maroc comme seule base d'une solution juste et durable au conflit sur les territoires du Sahara occidental», appuie le décret.

Les Etats-Unis estiment que «l'établissement d'un État sahraoui indépendant n'est pas une option réaliste pour résoudre le conflit, mais une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution possible».

«Nous exhortons les deux parties à engager des discussions sans délai et à adopter le plan d'autonomie marocain comme seul cadre pour négocier une solution mutuellement acceptable», insiste le texte signé par Donald Trump.

La même source note que «pour faciliter les progrès vers cet objectif, les États-Unis encourageront le développement économique et social avec le Maroc, y compris dans la région du Sahara occidental, et à cette fin ouvriront un consulat dans la région du Sahara occidental, à Dakhla, pour accroître les opportunités économiques et commerciales» avec le Maroc, note le texte.

«En conséquence, moi, Donald J. Trump, président des États-Unis d'Amérique, sous l'autorité qui m'est conférée par la Constitution et les lois des États-Unis, déclare par la présente que les États-Unis reconnaissent que le territoire du Sahara occidental fait partie du Royaume du Maroc», conclut la déclaration.