Netanyahu se félicite de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a réagi ce jeudi à l’annonce faite par le président américain Donald Trump et le roi Mohammed VI, au sujet de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël.

«J'ai toujours cru que ce jour viendrait et j'ai travaillé pour cela. Je tiens tout d'abord à remercier le président Trump pour ses efforts extraordinaires visant à ramener la paix en Israël et aux peuples du Moyen-Orient», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

«Le peuple d'Israël et l'État d'Israël vous seront à jamais redevables pour vos efforts en notre nom. Je tiens également à remercier le roi du Maroc, le roi Mohammed VI, d'avoir pris cette décision historique de rétablir une paix historique entre nous», a-t-il ajouté.

«Le peuple marocain et le peuple juif ont eu des relations merveilleuses dans cette période moderne. Tout le monde connaît la formidable amitié manifestée entre les rois du Maroc et le peuple marocain aussi et la communauté juive. Des centaines de milliers de ces juifs marocains sont venus en Israël et ils forment un pont humain entre nos deux pays et nos deux peuples.» Benjamin Netanyahu

Le président israélien a également confirmé que la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv se traduira «rapidement» par l’ouverture des bureaux de liaison entre Israël, avant «l'établissement de relations diplomatiques complètes». «Nous allons également instituer des vols directs entre le Maroc et Israël, en renforçant ce pont de paix avec des bases encore plus solides. Cette lumière de Hanukkah ne s'est jamais montrée plus brillante que ce jour-là au Moyen-Orient», conclut-il.