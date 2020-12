Mohammed VI à Mahmoud Abbas : «La question palestinienne, au même rang que le Sahara»

Le roi Mohammed VI a eu, ce jeudi, un entretien téléphonique avec Mahmoud Abbas, au cours duquel le souverain a informé le président palestinien du contenu de l'appel téléphonique qu'il a eu avec le président américain Donald Trump.

Un communiqué du cabinet royal indique que le roi a assuré au président palestinien que sa position en faveur de la cause palestinienne est «constante et ne change pas». À cet égard, le souverain a réitéré le soutien du Maroc à la solution à deux États et que les négociations entre les parties palestinienne et israélienne sont le seul moyen de parvenir à une solution définitive, durable et globale de ce conflit.

«Le Souverain a également souligné que le Maroc place toujours la question palestinienne au même rang de la question du Sahara marocain, et que le travail du Maroc pour consolider sa marocanité ne se fera jamais, ni aujourd'hui ni à l'avenir, aux dépens de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes.» Communiqué du Cabinet royal

Le souverain a égalemment assuré que le royaume, «qui place la question palestinienne au premier plan de ses préoccupations, ne renoncera jamais à son rôle de défense des droits légitimes du peuple palestinien, restera comme il l'a toujours été -roi, gouvernement et peuple-, aux côtés des frères palestiniens, et poursuivra son engagement constructif pour l'instauration d'une paix juste et durable au Moyen-Orient».