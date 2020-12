Le Maroc et le Nigéria signent un accord de promotion des investissements

Le gouvernement fédéral du Nigéria a signé un accord de promotion des investissements avec les gouvernements de Singapour et du Maroc.

Selon le média nigérian Biz Watch Nigeria, le secrétaire permanent du ministère fédéral de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, Nasir Sani-Gwarzo, a annoncé la conclusion de ces accords lors de la session technique des fonctionnaires de la 12e réunion du Conseil national de l'industrie, du commerce et de l'investissement (NCITI), organisé du 7 au 10 décembre 2020 à Abuja.

Le thème de la réunion était «La revitalisation du secteur de l'industrie, du commerce et de l'investissement au Nigéria à l'ère de la pandémie de la Covid-19».

Sani-Gwarzo a déclaré que le son département examine de nombreuses politiques visant à stimuler le commerce et les investissements au Nigéria, ajoutant que des partenariats seront conclus avec d’autres pays et agences multilatérales, le but étant de «repositionner stratégiquement le secteur de l’industrie et du commerce» du pays ouest-africain.