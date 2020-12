Les Etats-Unis reconnaissent la marocanité du Sahara en échange de relations diplomatiques entre Maroc et Israël

Le président américain sortant Donald Trump a annoncé la signature d’un accord entre les Etats-Unis et le Maroc, reconnaissant la souveraineté du royaume sur le Sahara.

«Aujourd'hui, j'ai signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. La proposition d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la SEULE base d'une solution juste et durable pour une paix et une prospérité durables», a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Le président américain a indiqué, dans un autre tweet, que le Maroc a accepté de normaliser ses relations avec Israël, décrivant une «grande percée pour la paix au Moyen-Orient».

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Dans un communiqué confirmant la première annonce, le cabinet royal a indiqué ce jeudi que le roi Mohammed VI s'est entretenue par téléphone avec le président des Etats-Unis d'Amérique. «Lors de cet appel, le président américain a informé Sa Majesté le Roi qu'il a publié un décret présidentiel, avec un effet immédiat, annonçant que les Etats-Unis d'Amérique reconnaissent, pour la première fois de leur histoire, la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur toute la région du Sahara marocain», indique le communiqué relayé par l’agence MAP.

La même source annonce aussi l'ouverture prochaine d'un consulat des Etats-Unis à Dakhla, qui exercera principalement des tâches économiques, afin d'encourager les investissements américains et faire progresser le développement économique et social, notamment au profit de la population des provinces du sud.

Des vols entre le Maroc et Israël et des des bureaux de liaison

Le communiqué du cabinet royal annonce également la normalisation des liens avec Israël. Il évoque ainsi «le rôle historique que le Maroc a joué pour rapprocher les peuples de la région et soutenir la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient» ainsi que «les liens particuliers qui unissent la communauté juive d'origine marocaine, y compris celle d'Israël, en la personne de Sa Majesté le Roi».

«Sa Majesté a informé le Président américain de la détermination du Maroc de : Faciliter les vols directs pour transporter les juifs d'origine marocaine et les touristes israéliens à destination et en provenance du Maroc ; reprendre les contacts bilatéraux officiels et des relations diplomatiques dès que possible ; et développer des relations innovantes dans les domaines économique et technologique.» Cabinet royal

De ce fait, le Maroc annonce aussi la réouverture des bureaux de liaison dans les deux pays, comme ce fut le cas par le passé depuis de nombreuses années, jusqu'en 2002.

Le communiqué insiste toutefois sur la place de la question palestinienne, précisant que «Sa Majesté le Roi a affirmé que ces mesures n'affectaient en rien l'engagement permanent et soutenu du Maroc dans la défense de la juste cause palestinienne, et son implication pour l’instauration d’une paix juste et durable au Moyen-Orient».

Cité par l’agence Reuters, le conseiller principal de la Maison Blanche, Jared Kushner, qui a décrit une «étape historique», a précisé que le deux pays «vont rouvrir immédiatement leurs bureaux de liaison à Rabat et à Tel-Aviv avec l'intention d'ouvrir des ambassades».

A rappeler que fin octobre, le ministre israélien des renseignements Eli Cohen avait cité le Maroc comme le prochain sur la liste des pays qui rétabliront leurs relations diplomatiques avec l’Etat hébreu.