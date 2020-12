Séparatisme : Des musulmans de France se rassemblent pour contrer les discours de haine

Des jeunes musulmans de France se sont organisés pour prôner un islam du juste milieu et lutter contre les extrémismes. Constitués pour l’heure d’une centaine, les «Citoyens engagés pour la Concorde» s’activent dans un contexte marqué par les tensions autour du projet de loi sur le séparatisme.

Il s’agit d’un programme de «formation interactif en ligne sur le storytelling et la création de contenu pour les médias sociaux et campagnes», lit-on sur le groupe Facebook de l’initiative. Cette dernière «s’inscrit dans un nouveau mouvement de lutte contre la discrimination et la haine et de promotion de la cohésion sociale par une coalition de partenaires».

Parmi eux, on retrouve l’association non-confessionnelle AMEL, la fédération ALMA pour le soutien aux actions de la diversité et de l’égalité des chances dans les quartiers populaires, ou encore Connecting Actions pour le dialogue interculturel et interreligieux.

Suivies dans un premier reportage de France Inter, les premières actions du programme ont servi à promouvoir des pratiques modérées de la religion musulmane de la part de jeunes adultes, mais aussi une transmission de messages pour contrer les idées reçues et les amalgames entourant ces pratiques et qui stigmatisent une partie de la population.

Parmi ces jeunes, beaucoup sont en effet «lassés d’entendre des discours caricaturaux sur leur religion». Ils sont «conscients aussi du risque islamiste» et aspirent à militer en prenant la parole, loin des discours extrémistes.

Les plateformes des Citoyens engagés pour la Concorde permettent notamment d’apprendre à «créer des vidéos pour les réseaux sociaux et à argumenter, que ce soit pour contrer les extrémistes religieux, ou pour lutter contre les discours haineux sur l’Islam», a ajouté le média français.