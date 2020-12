Sondage : «Plus de la moitié des Marocains craignent de perdre leurs sources de revenus»

Le Baromètre arabe a publié, la semaine dernière, une nouvelle étude sur l’impact de la pandémie du nouveau coronavirus sur la vie quotidienne des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Jordaniens et des Libanais.

Le réseau de recherche indépendant et non partisan qui mène des sondages d'opinion au Moyen-Orient et en Afrique du Nord depuis 2006, s’est intéressé aussi aux avis concernant les réactions gouvernementales pour faire face à la pandémie.

Ainsi, selon les résultats du sondage, plus de la moitié des Marocains (52%) considèrent cette pandémie comme le plus grand défi auquel le pays a été confronté alors que 65% ont exprimé leur crainte qu’elle continue de se propager au cours des six prochains mois.

Le sondage explique que 31% des Marocains attribuent cette peur de la propagation du virus à la maladie ou au décès d'un membre de leurs familles, tandis que 27% des Marocains l’ont attribué au manque d'engagement et d’adhésion des citoyens aux recommandations du gouvernement.

D’ailleurs, 96% des Marocains ont assuré qu’ils utilisent des masques à l'extérieur de la maison et 92% ont évoqué leur adhésion à la distanciation sociale. En revanche, 36% ont confié avoir rendu visite à des membres de leur famille.

Quant à leur situation économique, 54% des Marocains interrogés ont exprimé leur inquiétude et la possibilité de perdre leurs principales sources de revenus au cours de l'année à venir. Dans cette même catégorie, 15% des Marocains ont indiqué avoir perdu leur emploi de façon permanente en raison de la pandémie, bien que la moitié des personnes interrogées considèrent comme stable la situation économique générale du royaume.

Actions gouvernementales et libertés

En ce qui concerne l'évaluation des actions prises par le gouvernement marocain en réponse à la pandémie et 74% ont estimé que la performance du gouvernement était bonne. De plus, 69% des répondants ont déclaré qu’ils font confiance dans les statistiques du gouvernement sur le nombre d'infections et de décès dus au coronavirus.

Interrogés sur les mesures restrictives, 35% des répondants marocains ont considéré comme justifiés la surveillance et le suivi des déplacements des citoyens pendant la crise sanitaire alors que 25% considèrent que la limitation totale des mouvements pendant la pandémie est compréhensible.

Sur le volet des libertés, une partie des Marocains ont justifié quelques atteintes aux libertés d’expressions et de la presse. Ainsi, respectivement 16% et 29% ont qualifiés de justifiées les restrictions de la liberté d'expression et la censure des médias pendant la crise sanitaire, poursuit le sondage.

Enfin, 76% considèrent que la pandémie a eu un impact négatif sur l'éducation des enfants et 45% ont déclaré que la violence à l'égard des femmes a augmenté pendant la même période.

Les résultats du sondage ont été similaires en comparaison entre les cinq pays arabe. Ainsi, la majorité des personnes ont salué les mesures prises par les autorités pour lutter contre la propagation du virus alors qu’une minorité a considéré comme d’entre eux fondées les mesures qui réduiraient la liberté d'expression et de la presse dans le cadre de l’urgence sanitaire.

Le sondage du Baromètre arabe a été réalisé entre juillet et octobre 2020, permettant d’interroger 5 000 personnes issues des quatre pays.