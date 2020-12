Attentats de Barcelone : Une mission de la police espagnole au Maroc conclue sans résultats

En Espagne, le procès des attentats de Barcelone et de Cambrils, perpétrés en 2017 et où trois Marocains sont poursuivis, entame sa dernière ligne droite.

La séance du mercredi à l’Audience nationale espagnole à Madrid a été marquée par le témoignage de l’un des enquêteurs espagnols, qui est revenu sur une mission effectuée, avec un autre inspecteur espagnol, au Maroc, à la recherche d’indices dans le cadre de l’enquête.

Il a ainsi affirmé cette mission, menée en décembre 2017, avait pour objectifs de prélever des échantillons d'ADN sur des proches de l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty et enquêter sur son dernier déplacement au Maroc, rapporte El Pais.

L’inspecteur espagnol a confié que la première partie de la mission a été remplie, regrettant que la seconde partie «a été un fiasco». Selon le journal espagnol, le responsable a pointé du doigt le «manque de volonté des autorités marocaines, qui ont supervisé la mission».

Quelques semaines avant les attentats qui ont causé la mort de 16 personnes et plus d'une centaine de blessés, l'imam de Ripoll aurait visité son ex-femme et à ses enfants, qui vivent à Tétouan.

L’enquêteur entendu a expliqué que les Espagnols ont voulu vérifier cette hypothèse. Il a rappelé que le juge d'instruction, Fernando Andreu, soupçonnait également qu’Es Satty serait le propriétaire d'une maison à Tanger ou à Chefchaouen et que la police espérait «procéder à des perquisitions».

«Nous avons regardé les dossiers d'un commissariat de district et parlé à des policiers marocains. Tout ce que nous avons fait n'a pas porté ses fruits», a regretté le policier espagnol, dans son témoignage.

De plus, rappelle El Pais, des avocats de la défense ont également demandé à entendre des médecins-légistes marocains ayant effectué les prélèvements ADN sur les proches de l’imam. Le journal explique que ces demandes ont été rejetées, car elle «ne répondent pas aux normes internationales».