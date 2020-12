Espagne : Un Marocain de 20 ans arrêté pour agressions sexuelles présumées

La police espagnole a arrêté un jeune marocain de 20 ans à Alicante, soupçonné d’être l'auteur présumé de deux agressions sexuelles sur deux femmes la même nuit.

Selon un communiqué du commissariat de police, cité par le média espagnol ABC, le jeune homme a été arrêté suite à deux signalements. Le premier a été reçu vers 5h30 du matin, informant qu'une femme qui était sur le point d'entrer dans sa maison, a été approchée par un homme avec une arme blanche. «Il l'a forcée à se déshabiller pour ensuite l'agresser sexuellement et lui voler son téléphone portable», précise-t-on.

Une trentaine de minutes plus tard, vers 6 heures, un deuxième avis a été reçu d'un témoin qui a déclaré avoir entendu une femme à l'intérieur d'un véhicule crier et demander de l'aide. Une patrouille, qui s’est rendue sur les lieux a alors constaté qu'il s'agissait d'une deuxième agression sexuelle, commise à nouveau avec violence et intimidation. L'agresseur lui aurait volé deux valises, de l'argent en espèces et un téléphone portable.

Les victimes ont été conduites à l'hôpital général d'Alicante pour une visite médicale, l'une d'elles présentant une blessure par perforation à la cuisse et l'autre des signes évidents d’un viol.

L’agresseur présumé a été mis à la disposition du tribunal de garde, conclut-on.