Maroc : Le PLF-2021 adopté en deuxième lecture par la Chambre des Représentants

La Chambre des Représentants a adopté, mardi, à la majorité et en deuxième lecture, le projet de loi de Finances (PLF) n°65.20 au titre de l'année budgétaire 2021.

Avec cette adoption, le projet finalise sa procédure d'examen au sein du Parlement et entrera en vigueur après sa publication au Bulletin Officiel, indique-t-on dans un communiqué de la Chambre basse.

Dans le cadre de la discussion du PLF2021, les représentants des groupes et du groupement parlementaires ont souligné que le royaume est confronté à de grands défis économiques en raison de la propagation de la pandémie du coronavirus, mettant en avant l'importance de l'investissement dans les secteurs sociaux et se félicitant du projet de généralisation de la couverture médicale et sociale lancé par le roi Mohammed VI.

Les députés ont estimé que la relance économique passe par la valorisation des produits nationaux, l'appui aux entreprises marocaines et au pouvoir d'achat, outre la mise en œuvre des grands chantiers.