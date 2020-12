Italie : Le ton monte entre les ambassadeurs du Maroc et d’Algérie

L’ambassadeur marocain en Italie réplique à son homologue algérien au sujet de l’opération des FAR à El Guerguerate. Youssef Balla a choisi de se confier à une publication proche de l'église pour présenter et défendre la position du royaume.

ll affirme dans une interview que «les milices armées du Polisario, s’étaient introduites sur le territoire marocain, et précisément dans la zone tampon d’El Guerguerate que le Maroc a placée sous la responsabilité de l’ONU pour assurer le cessez-le-feu dans le cadre de l’accord de 1991», rapporte la MAP.

«Les séparatistes, exploitant également des civils comme boucliers humains, ont commis des actes de banditisme et bloqué la circulation des personnes et des marchandises entre le Maroc et la Mauritanie et intimidé les observateurs militaires de la MINURSO.»