Les vitamines, un plus pour l’immunité mais pas un remède contre la Covid-19

Les vitamines, les acides gras et les oligo-éléments favorisent le fonctionnement du système immunitaire, mais sans pour autant constituer un remède efficace contre la Covid-19. Les compléments restent important pour combler les carences, pouvant ainsi aider le système immunitaire à mieux lutter contre les infections virales.

Les études scientifiques parues jusque-là indiquent que la vitamine C a particulièrement montré son efficacité à limiter la durée d’un rhume viral, mais sans encore donner de résultats évidents en cas d’infection à la covid-19. Sciences et Avenir rappelle ainsi que parmi un échantillon de 6 000 britanniques, les personnes prenant des vitamines A et E en compléments ou en alimentation présentaient moins de symptômes respiratoires. La vitamine D en alimentation ou exposition au soleil a également des effets favorables.

Ces résultats, rappelle Sciences et Avenir, apparaissent dans la revue BMJ Nutrition, dans son édition de la fin octobre 2020. Les chercheurs rappellent par ailleurs que la vitamine C agit sur «la croissance et le fonctionnement des cellules immunitaires et la production d’anticorps, et la vitamine D sur l’immunité innée, première ligne de défense contre les infections». Quant aux vitamines A et E, elles permettent de «soutenir les muqueuses, dont les respiratoires, et protéger les poumons».