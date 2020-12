TIMSS 2019 : Le Maroc, un cancre en mathématiques et en sciences

Le classement de référence Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), qui évalue les performances en mathématiques des élèves de primaire et collège et est réalisé tous les 4 ans depuis 1995, a été dévoilé cette semaine.

Menée l’année dernière sur 58 pays dont le Maroc et 8 territoires, l’étude a évalué les niveaux de connaissance des élèves de quatrième du primaire et de deuxième année du collège.

Il en ressort que pour l’enseignement primaire, le Maroc affiche un score de 383, en légère amélioration de 6 points par rapport à l’édition 2015 du classement, pour les mathématiques. Le royaume quitte ainsi le TOP 3 de la queue du peloton, se plaçant à la 54e place, devant le Koweït, l’Afrique du Sud, le Pakistan et les Philippines.

En mathématiques, les élèves marocains du primaire restent toutefois loin du score moyen de TIMSS, fixé à 500 points. Ils sont aussi loin derrière leurs camarades du Singapour (score de 625) qui occupent la tête du classement, Hong Kong, la Corée du Sud, Taïwan ainsi que le Japon (5e place mondiale).

Quant aux sciences, le Maroc quitte l’avant-dernière place du classement enregistrée en 2015 pour se placer à la 55ème, juste devant l’Afrique du Sud, le Pakistan et les Philippines et derrière le Koweït. Il continue toutefois d’améliorer son score, qui est passé de 264 en 2011 à 352 en 2015 puis à 374 en 2019.

Dernière place pour les sciences en collège

Les élèves du collège ne sont pas mieux lotis. Ainsi, pour les mathématiques, le Maroc occupe la queue du peloton, avec un score de 388, derrière Oman (score de 411), le Koweït, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud (389). Il améliore son score précédent d’à peine 4 points, et reste à 112 points de la moyenne du classement et à 228 points du Singapore, qui occupe la tête du classement.

Pour les sciences, le royaume revient à la 55e place, avec un score de 394, qui le place devant l’Egypte, le Liban et l’Afrique du Sud. Dans cette catégorie, plusieurs pays comme la France (486 points), les Etats-Unis (473) ou encore la Jordanie (452) enregistrent des scores inférieurs à la moyenne (500) et demeurent loin derrière le TOP 5 occupé par Singapore (608 points), Taïwan, le Japon, la Corée du Sud ainsi que la Russie.

TIMSS est un projet de recherche en éducation dont l'Association internationale pour l'évaluation de la réussite scolaire (IEA) est maître d’ouvrage.

L’édition 2019 est le septième en termes d’évaluation des acquis des élèves, qui sont mises à jour à chaque cycle en collaboration avec les pays participants.

Le TIMSS se veut un fournisseur de données politiques importantes sur les contextes d'apprentissage des mathématiques et des sciences, sur la base de questionnaires remplis par les élèves et leurs parents ou tuteurs, enseignants et directeurs d'écoles.