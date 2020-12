Hirak : Zefzafi et ses codétenus à Tanger se joignent à la grève de la faim du 10 décembre

Les détenus du Hirak du Rif à la prison de Tanger 2 ont annoncé se joindre à l’appel de la grève de la faim symbolique, prévue d’être observée de mercredi à jeudi pour demander la libération des détenus politiques et d’opinion. La décision à été relayée mardi soir par le père de Nasser Zefzafi.

Pour Ahmed Zefzafi et les militants du Hirak, il s’agit d’une «étape pacifique de la lutte». C'est aussi une réponse à un appel lancé par les journalistes Omar Radi et Soulaiman Raïssouni, ainsi que l’Association marocaine des droits humains (AMDH), marquant la Journée mondiale des droits de l’Homme célébrée le 10 décembre de chaque année.

L’annonce a été faite en protestation contre le «maintien en détention provisoire et sans procès» des deux journalistes «en guise de revanche visant leurs idées et leurs positions». La solidarité s’est étendue ensuite pour répondre à la situation de «tous les détenus politiques, d’opinion et ceux des mouvements sociaux, les défenseurs des droits humains, les journalistes et les acteurs publics qui sont harcelés en raison de leurs idées».