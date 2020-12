Tourisme : Renforcement des liaisons aériennes sur Dakhla, Marrakech et Agadir

En vue d'amorcer la relance touristique, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et la Royal air Maroc (RAM) ont décidé de renforcer les connexions aériennes sur Dakhla, Marrakech et Agadir, avec la mise en place 15 nouvelles lignes en direction de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie, de la Belgique et du Royaume-Uni.

Ce sont ainsi quelque 150 255 sièges qui seront injectés sur les 5 prochains mois, à partir du 15 décembre 2020, pour relier Marrakech, Agadir et Dakhla à 10 métropoles européennes, tout en renforçant les fréquences de la ligne aérienne Marrakech-Paris, indiquent mardi la RAM et l’ONMT dans un communiqué conjoint.

La RAM lance huit routes aériennes directes reliant Marrakech à Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Lyon, Marseille et Bordeaux, ajoute le communiqué, notant que la ville Ocre sera reliée à la capitale du Royaume-Uni à raison de 4 fréquences par semaine.

Quant à Bruxelles, Madrid et Milan, ils seront desservis par 3 vols par semaine pour chaque liaison aérienne. Les lignes reliant Marrakech aux quatre villes françaises seront opérées à raison de 2 fréquences par semaine. En outre, la compagnie nationale renforcera les fréquences de sa route aérienne Marrakech-Paris, pour passer à 10 par semaine au lieu de quatre.

Le programme comprend également 4 nouvelles routes aériennes directes reliant Agadir à Londres, Bruxelles, Manchester et Lyon à raison de 2 fréquences par semaine pour chaque liaison, selon le communiqué.

Quant à Dakhla, elle sera reliée à Paris à raison de deux fréquences par semaine, indique la même source, faisant observer qu'il s'agira de la première connexion sur le continent européen, pour un vol RAM à partir de Dakhla.