Coronavirus : Fermeture temporaire du lycée Descartes à Rabat

Le lycée Descartes à Rabat ferme à nouveau ses portes, après une hausse des infections au nouveau coronavirus. En effet, le nombre de cas covid+ parmi les élèves depuis ce week-end a conduit à cette mesure, à l’issue d’une réunion tenue cet après-midi, selon un avis de la direction adressé aux parents mardi 8 décembre.

La réunion s’est tenue en «présence de Monsieur le Pacha, des membres de la commission locale mixte, de la Direction du lycée Descartes et des représentants des associations de parents d’élèves élues au Conseil d’Etablissement», a indiqué l’avis, qui fait part d’une décision prise «en concertation avec toutes les parties présentes».

Cette mesure prend effet à partir de demain, mercredi, «pour tous les élèves selon l’emploi du temps normal des classes». Par ailleurs, des tests PCR seront réalisés «jeudi et vendredi prochains sur un échantillon aléatoire d’adultes et d’élèves du collège et du lycée dont les parents n’ont pas fait connaître leur désaccord». «Les familles des élèves concernés seront averties par avance» et les écoliers «seront convoqués avec un horaire précis et priés de se présenter à l’entrée rue Jaffar Assadik côté gymnase», a jouté l’avis. Dans le même sens, «les tests PCR prévus mercredi 9 pour les élèves de terminale cas contacts qui devaient passer des évaluations cette semaine sont annulés».

Quant au retour à l’enseignement présentiel, il sera prévu lundi 14 décembre, tout en restant «soumis aux résultats des tests».