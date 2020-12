Cinéma : La comédienne marocaine Nisrin Erradi nominée pour un César

La comédienne marocaine Nisrin Erradi fait partie des 24 artistes considérés comme talents émergents, nominés dans la liste des Révélations 2021 par l’Académie des César. L’actrice est en lice pour le César du Meilleur espoir féminin, pour son rôle de mère célibataire dans le film «Adam», premier long-métrage de la cinéaste Maryam Touzani.

Ce film raconte en effet l’histoire de deux femmes, Samia et Abla (respectivement incarnées par Loubna Azabal et Nisrin Erradi), dans la Médina de Casablanca. La première est jeune veuve, mère d’une enfant de 8 ans, qui lutte contre la douleur de la mort en travaillant dans la pâtisserie traditionnelle. La seconde est mère célibataire, enceinte après une relation hors mariage. Ne sachant où aller, Abla frappe à la porte de Samia, en demandant à rester chez elle et travailler.

Dans la même catégorie, Nisrin Erradi est nominée avec Noée Abita, Najla Ben Abdallah, Aïcha Ben Miled et Pauline Parigot, entre autres. La 46e édition de la Cérémonie des César est prévue le 12 mars 2021.