Musique : Le Festival international du Kanun maintenu, avec une 5ème édition virtuelle

La 5ème édition du Festival international du Kanun aura lieu du 12 au 17 décembre 2020, sous le thème «Cœurs unis par l’instrument du Kanun», avec la participation de prestigieux musiciens de renommée internationale de plusieurs pays, comme le Maroc, le Liban, l’Egypte, l’Algérie ou la Libye.

Malgré la situation consécutive à la pandémie du Covid-19, les organisateurs ont tenu à maintenir cette 5ème édition pour ne pas priver les amoureux de cet art et le grand public du plaisir de rencontrer de grands artistes, ne serait-ce que virtuellement, indique un communiqué des organisateurs.

Ceux-ci estiment que la situation consécutive à la pandémie du Covid-19, et plus particulièrement les mesures restrictives de mouvement, prises par les autorités marocaines à l’instar des tous les pays du globe, offre une occasion «inédite d’élargir le public et le nombre des amoureux de cet art, en permettant à un plus grand nombre de personnes d’assister virtuellement aux différentes représentations artistiques au programme de cette édition».

«Le grand public est invité à savourer les représentations des musiciens à l’affiche, à travers les différentes plateformes digitales mises à sa disposition sur les réseaux sociaux du festival», poursuit le communiqué.

«Riad Al Kanun, partie organisatrice du Festival international du Kanun, tient à renouveler son engagement inébranlable à mettre la musique et l’art pour renforcer les principes de la paix, du respect, du dialogue et de la diversité culturelle», conclut le communiqué.

Les concerts seront diffusés sur les réseaux sociaux du festival.