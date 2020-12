Maroc - Hongrie : Signature d'une première convention dans le domaine de l'industrie de santé

La Fédération marocaine des industries de la santé et son homologue hongroise, l'Association des fabricants médicaux hongrois, ont signé mardi un mémorandum d'entente dans le domaine de l'industrie médicale.

Ce mémorandum a été signé à distance par le président de la Fédération marocaine de l'industrie de la santé, Karim Haj Riffi, et la présidente de l'Association des fabricants médicaux hongrois, Gabriella Áj, en présence de l'ambassadeur de Hongrie à Rabat, Miklos Tromler. Il vise à mettre en relation les parties prenantes des deux pays pour faciliter la coopération dans le domaine de l'industrie médicale, dans le cadre d'un échange de bonnes pratiques et de technologies et compte tenu de l'intérêt commun qu'accordent le Maroc et la Hongrie à ce secteur à fort potentiel.

Le texte, qui définit les contours d'un partenariat à long terme entre les acteurs des deux associations, tend également à soutenir les activités des parties prenantes aussi bien au Maroc qu'en Hongrie, et à promouvoir des opportunités commerciales bilatérales. Cet accord permettra un échange d'expertises et de technologies, et un transfert du savoir-faire dans les deux sens, s'est félicité Miklos Tromler dans une déclaration à la MAP.

Mettant en avant la grande expérience du royaume dans le domaine l'industrie médicale, le représentant a exprimé le souhait de voir cette première coopération en la matière s'élargir à d'autres secteurs de la santé, notamment les hôpitaux mobiles, les nouvelles technologies utilisées dans les laboratoires médicales et les technologies dentaires.

Le président de la Fédération marocaine de l'industrie de la santé, Karim Haj Riffi, a, quant à lui, relevé que cette convention permettra de placer le premier jalon d'une coopération fructueuse. Il a, en outre, fait savoir que ce mémorandum sera à l'origine de plusieurs formes de coopérations industrielles qui seront décidées par les entreprises intéressées des deux pays lors des prochaines réunions bilatérales.