De Tanger à Paris, Francis N’Gannou, un migrant devenu un as du MMA

Il est présenté comme étant l’un des meilleurs professionnels des arts martiaux mixtes (MMA), dans la catégorie des poids lourds de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), organisation mondiale la plus importante de cette discipline. Mais avant de devenit une star de l’octogone, le Franco-camerounais Francis N’Gannou a eu un parcours mouvementé, commencé dans son pays natal, le Cameroun, en passant par le Maroc.

Sur son compte Twitter, il est récemment revenu sur son périple au Maroc. «C’était en décembre 2012. J’étais encore à Tanger, au Maroc, essayant de partir en Europe. Je dormais dehors dans les bois et je n’avais que les vêtements que je portais à ce moment-là», s’est-il rappelé. Mais il a surtout gardé le souvenir d’avoir eu «des rêves et de la confiance» pour les réaliser. «Ce sont mes plus grands atouts qui m’ont conduit de là où j’étais il y a 8 ans à où je suis aujourd’hui», a-t-il affirmé.

#throwbackthursday — This was in December 2012 I was still in Tangier, Morocco trying to find my way out to Europe. I was sleeping outside in the woods and I had nothing but the clothes I am wearing here. But I had dreams and confidence. (1/2) pic.twitter.com/K1GM5WKj1d