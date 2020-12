France : «Ce qui se passe au niveau de la répression des idées se passe au niveau de la répression policière»

Comment appréciez-vous les motifs de la dissolution du CCIF ?

Il faut tout d’abord mettre en avant un fait qui semble banal, mais qui est extrêmement important. Le CCIF n’a jamais été poursuivi ou condamné pour les motifs sur lesquels s’appuie la décision du Conseil des ministres pour dissoudre l’association. Soulignons donc que ce dernier présente une justification basée sur un droit, qui n’a jamais été mobilisé depuis 15 d’existence de l’association. Ce décalage interroge beaucoup.

Dans le fond, il est reproché au CCIF d’utiliser le mot «islamophobie» et de pointer l’existence d’une islamophobie d’Etat à travers des mesures antiterroristes. Cette dénonciation est présentée comme l’une des motivations justifiant une participation et le passage à l’acte terroriste. Nous sommes donc face à une criminalisation de l’antiracisme politique, qui pointe la responsabilité des pouvoirs public.

Nous retrouvons d’ailleurs ce glissement chez certaines personnalités publiques depuis des années. Nous le retrouvons aussi chez des universitaires qui dénoncent la dénonciation de l’islamophobie, en la présentant comme un projet qui instillerait la haine. Dès lors, la décision du gouvernement revêt le caractère d’acte politique, avec une volonté de faire disparaître une instance visant à accompagner juridiquement des victimes d’islamophobie.

Cet accompagnement, qui constitue l’activité principale du CCIF, fait l’objet d’un glissement légitimé même par des islamologues proches du pouvoir. C’est une idée minoritaire et contestable dans le champ académique. Mais en France, nous avons cette frange éloignée de la validation par les pairs, qui théorise en quelque sorte la criminalisation de la dénonciation de l’islamophobie d’Etat, poussant ainsi le gouvernement à prendre des décisions plus radicales. Pourtant, d’autres pays ont fait le choix, dans leur lutte contre les radicalisations, d’inclure un volet relatif à l’expérience des discriminations et leur dénonciation.

Pensez-vous que la démarche du gouvernement est conforme au droit français ?

La procédure en elle-même est peut-être respectée, mais la réelle question reste «est-ce que les motifs derrière cette décision sont conformes ou non à la loi ?» et là, ce sera au Conseil d’Etat de trancher, depuis que l’avocat Me Guez Guez a annoncé que la juridiction sera saisie à ce sujet. En attendant, on ne peut pas savoir vers quelle ligne l’avis du conseil va aller, car cela dépendra de la lecture faite de l’arrêté de dissolution ainsi que des points de vue des différentes tendances présentes au sein du conseil.

Le fait reste en tout cas que nous nous revenons encore face à cette espèce de continuum, entre ceux qui défendent une certaine idée de la dénonciation et ceux qui dénoncent toute expression de la visibilité religieuse ou de la présence musulmane dans l’espace public, qui peut être considérée comme participant à l’identification.

Cette vision est portée par les mêmes chercheurs, comme Bernard Rougier ou Gilles Kepel. On retrouve la concrétisation de cette forme de théorisation dans la validation d’un certain nombre d’idées avancée pour justifier la dissolution du CCIF, en plus des reproches concernant les prises de parole individuelles des membres de l’association.

Pensez-vous que la future loi sur le(s) séparatisme(s) va institutionnaliser ces mesures administratives ?

Le texte reste encore au stade de projet de loi, qui connaîtra certainement beaucoup d’évolutions et d’amendements. Mais dans tous les cas, c’est un texte qui consacre une montée en puissance de la police administrative et des préfets. De manière générale, rien n’interdit que les mesures qui y sont prévues s’étendent à d’autres cultes. D’ailleurs, les associations cultuelles des autres religions, chrétienne et juive, ont exprimé leurs inquiétudes.

Mais pour l’heure, il est visiblement clair que ce sont les musulmans qui sont visés en premier lieu, à travers une justice administrative qui atrophie désormais le pouvoir des collectivités locale.

Cette montée en puissance de la justice administrative soumet un pouvoir décisionnel de l’exécutif à l’appréciation du préfet et ce classement sous tutelle est problématique. Il y a d’ailleurs de nouveaux délits créés, notamment «la mise en danger de la vie d’autrui» dans l’article 25, qui reprend en importante partie le sens de l’article 24 de la loi sécurité globale. Il prévoit notamment la lourde peine de 5 ans de prison en cas d’usage de violence ou d’intimidation d’agent public pour exemption ou application différente des règles pour raisons religieuses.

Il y aura désormais d’autres restrictions susceptibles de porter atteinte à la liberté d’expression et à l’indépendance des membres d’une même association, avec le risque de mettre en cause leur structure même lorsqu’ils prennent la parole par exemple à titre individuel et en dehors de leur qualité associative.

Les demandes de subvention vont par ailleurs dépendre de la signature d’un contrat d’engagement républicain, dont on ne connaît pas le contenu. Le projet de loi représente aussi une atteinte au principe de neutralité du service public, en fonction de comment il sera apprécié et de qui sera visé par ces mesures-là. Il représente en effet une base pour une atteindre et pour discriminer des associations.

Qu'en est-il des lieux de culte ?

La cible est clairement posée lorsqu’on parle de séparatisme islamiste. Il s’agit d’associations laïques, mais dans lesquelles sont investis des musulmans, ou des associations cultuelles dont les membres ne se conforment aux attentes du préfet. De ce fait, ce projet de loi représente un contrôle par l’Etat du culte musulman, hérité de la période coloniale. Ceci est sans parler des mesures contrôle du financement, de l’obtention d’une défiscalisation tributaire de ce que le gouvernement estimera comme républicain ou non. Le texte n’instituera donc pas une application universelle des principes de loi, mais une mise en œuvre qui obéira aux priorités du pouvoir politique.

Le contrôle des lieux de culte sera par ailleurs renforcé, avec une volonté claire de restreindre les libertés, obligeant certaines structures de passer de la loi 1901 sur la liberté d’association à la loi 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat. Celles qui choisiront de garder leur statut de la loi 1901 devront se soumettre à un contrôle administratif et financier annuel, qui ne s’applique pas de la même manière pour celles qui passent au statut de 1905.

Comment expliquez-vous le peu de soutien et de dénonciation en France après la dissolution du CCIF ?

Je ne dirai pas qu’il y a un silence global, puisque des associations comme la Ligue des droits de l’Homme (LDH), l’Union française juive pour la paix ou encore le Nouveau parti anticapitaliste (NPA), entre autres structures, se sont exprimés en dénonçant cette mesure. Cela dit, les soutiens publiquement exprimés restent peu nombreux.

Dans cette configuration, le CCIF et derrière lui l’idée d’une autonomie politique gérée par les musulmans eux-mêmes, sont isolés. Au-delà, c’est la légitimité politique d’acteurs publics de confession musulmane qui est remise en cause, dans un climat politique de lynchage sur les réseaux sociaux, où beaucoup d’associations de gauche ont préféré se taire au lieu de s’opposer au délit d’opinion.

Il faut le prendre comme un constat sociologique et politique de la peur, du manque de courage et de la violence des attaques de l’autre. C’est encore une fois ce continuum entre le principe de criminalisation, la dénonciation du racisme et le passage à l’acte terroriste qui est redouté.

Dans un tel contexte, les organisations associatives, politiques ou même syndicales critiques envers la ligne gouvernementales peuvent être les prochains potentiellement ciblés et criminalisés conformément à ces mêmes lois. Ce qui se passe au niveau de la répression des idées se passe au niveau de la répression policière.