Sahara : Mike Pompeo réagit à l'intervention des FAR à El Guerguerate

Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a réagi, vendredi, à l'intervention des FAR à El Guerguerate du 13 novembre dernier.

Répondant à une question sur la situation au Sahara en marge du Dialogue IISS Manama, el responsable américain a déclaré que la politique des Etats-Unis quant à ce conflit territorial «n'a franchement pas beaucoup changé par rapport à il y a six mois voire 24 mois».

«Nous espérons que les Marocains pourront trouver une solution à ce conflit», a déclaré Pompeo. «Comme dans la plupart des conflits dans le monde, nous pensons que cela ne doit pas être résolu par des moyens militaires mais par un ensemble de conversations qui peuvent donner de bons résultats», a-t-il souligné.

Après que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution en octobre, prorogeant le mandat de la MINURSO à un an, les Etats-Unis ont rappelé que le plan d'autonomie du Maroc est «sérieux, crédible et réaliste, et représente une approche potentielle pour satisfaire les aspirations» de la population locale.

Il a également appelé «les parties à démontrer leur attachement à une solution politique réaliste, praticable et durable, basée sur le compromis, en reprenant les négociations sans conditions préalables et de bonne foi». Pour les Etats-Unis, «les positions bien établies ne doivent pas faire obstacle au progrès».

Les réponses de Mike Pompeo constituent la première réaction des Etats-Unis à l’intervention militaire entreprises, le 13 novembre, par les FAR pour sécuriser le passage des biens et des personnes entre le Maroc et la Mauritanie à El Guerguerate.