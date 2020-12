Maroc : 2M annonce sa nouvelle stratégie au service de l’information

La deuxième chaîne marocaine 2M a annoncé, ce mardi, sa nouvelle stratégie au service de l’information, à travers un nouveau format des JT pour mieux décrypter et valoriser l’information, de nouveaux magazines d’information et de débat et un studio moderne, à la pointe de la technologie.

Elle «repense ainsi sa manière de traiter l'information dans ses journaux télévisés et magazines afin de mieux décrypter et valoriser l’actualité», indique la chaîne d’Ain Sebaâ dans un communiqué.

«Les habitudes de consommation de nos téléspectateurs en matière d’information ont changé. Au moment où ils regardent nos JT, ils ont déjà reçu l’info brute "breaking news" sur leurs smartphones via les plateformes digitales et les réseaux sociaux. Notre mission est désormais de leur permettre de comprendre cette information, de la valider en confirmant qu’il ne s’agit pas de fake news ou de désinformation, et puis de la traiter en profondeur, de la décrypter et d’en débattre», explique Salim Cheikh, Directeur général de Soread-2M, cité par le communiqué.

Le jeudi 10 décembre 2020 marquera ainsi le démarrage des nouveaux formats des JT, enrichis par de nouvelles rubriques et chroniques thématiques, ainsi que par la présence d’invités et d’experts qui seront amenés à commenter et analyser l’information.

L’actualité régionale sera également davantage présente, grâce à la mobilisation de tous les bureaux de 2M à travers le pays. Afin d’être au plus près des téléspectateurs, de nouveaux magazines d’information et de débat verront également le jour.

Il s’agit notamment de «Ma’a Ramdani», présenté par Redouane Erramdani, «Nkounou Wadhine» nouvelle émission de débat présentée par Jamaâ Goulahsen, le magazie «On n’est pas obligé d’être d’accord», rendez-vous de débat francophone conduit par Hanane Harrath, l’émission «Confidences de presse» présentée par Abdellah Tourabi et le magazine «Sawtkoum» animé par Salaheddine Ghomari.

«A travers la refonte de son offre d’information, 2M nourrit l’ambition d’accompagner l’évolution de l’industrie médiatique, mais surtout, de répondre aux attentes des téléspectateurs marocains qui font confiance à 2M depuis trois décennies», conclut le communiqué.