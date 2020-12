France : Le collège-lycée musulman MHS Paris sommé de fermer ses portes

Le collège-lycée MHS Paris, établissement privé associatif, a été sommé de fermer ses portes, suite à une inspection interministérielle en date du 17 novembre 2020.

«Nos élèves se sont retrouvés entourés d'une quarantaine de contrôleurs, inspecteurs et agents ministériels dont de nombreux policiers. Ce contrôle devait principalement permettre la vérification du respect des normes de sécurité des locaux de l'établissement au regard de la réglementation ERP (Etablissement Recevant du Public)», indique l’établissement scolaire musulman, dans un communiqué.

«Soucieux de répondre aux obligations légales, nous avions déjà effectué de coûteux et conséquents travaux afin de se conformer aux normes de sécurité au sein de nos locaux. Or, les autorités compétentes mettent en évidence dans leurs observations des failles liées à la sécurité du bâtiment», précise ce collège-lycée hors contrat et rattaché à l’Académie de Paris.

Il dénonce que «110 élèves qui se retrouvent immédiatement déscolarisés en plein milieu d'année ; stoppant ainsi brutalement leur processus de progression individuelle, dans l'attente d'un placement dans d'autres établissements, déjà surchargés et surmenés par la crise sanitaire».

De plus, ajoute le communiqué, dans ce contexte social et économique, l’équipe pédagogique de 18 personnes se retrouvent sans emploi. Le communiqué rappelle que la cheffe d'établissement encourt également «une lourde condamnation pénale a fortiori injuste».

«Nous mettons actuellement en place des actions collectives pour la défense de notre établissement. C'est pourquoi, nous espérons un soutien responsable, solidaire et apaisé face à cette injustice», conclut le communiqué.

Le Collège-Lycée MHS Paris setait le seul établissement secondaire privé musulman de la région parisienne.