Education nationale : Opération de départ à la retraite anticipée au titre de 2021-2022

L'opération de traitement des demandes d'accès à une pension avant l'âge de retraite pour inaptitude physique au titre de la saison scolaire 2021-2022 a été lancée, a indiqué lundi le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Cette opération est ouverte aux fonctionnaires femmes ayant cumulé au moins 18 ans de service effectif, ainsi qu'aux fonctionnaires hommes qui ont exercé pendant au moins 24 ans de service effectif, et ce jusqu'au 31 août 2021, a précisé le ministère dans un communiqué, précisant qu'ils doivent souffrir de maladies graves ou chroniques les rendant physiquement inaptes à exercer convenablement leurs missions pédagogiques et administratives.

Le ministère a, dans ce sens, appelé les candidats à présenter leurs demandes accompagnées de dossiers médicaux aux directeurs des établissements scolaires pour qu'ils expriment leur avis, avant de les transmettre aux directions provinciales avant le 22 décembre, pour les renvoyer ensuite aux services des académies régionales d'éducation et de formation avant le 28 décembre 2020 afin de les examiner tout en demandant l'avis du médecin de l'Académie.

Les académies régionales mettront à la disposition de la division des mouvements de mutation à la direction des ressources humaines et de la formation des cadres, un CD contenant la liste des noms des personnes concernées et leurs dossiers avant le 31 décembre. Ces demandes seront soumises à un comité médical spécialisé relevant du ministère de la Santé en vue de les examiner et de prendre une décision définitive à ce sujet, après convocation des candidats pour être examinés sur place ou à distance, selon un calendrier qui sera fixé ultérieurement.

La date de mise à la retraite anticipée pour inaptitude physique commence le 31 août 2021, conclut le ministère.