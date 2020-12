Le triplement d'un certain nombre d'autoroutes sera lancé en 2021 (M. Amara)

L'opération de triplement d'un certain nombre d'autoroutes sera lancée au cours de l'année 2021, a indiqué lundi à Rabat le ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau, Abdelkader Amara.

L'année prochaine verra le lancement de l'opération de triplement de l'autoroute reliant Tit Mellil et Berrechid sur 29 km pour environ 1,8 milliard de DH, et de l'autoroute Guercif-Nador sur 105 Km pour un coût estimé à 5,7 MMDH, a expliqué M. Amara qui répondait à une question centrale sur «les mesures prises pour assurer la continuité des grands chantiers d'équipement et soutenir le secteur du transport» à la Chambre des représentants.

Ainsi, les travaux ont été entamés pour le triplement de l'autoroute reliant Casablanca et Berrechid sur 27 Km pour environ un milliard de dirhams, mais aussi pour le triplement de la voie de contournement de Casablanca sur une longueur de 31 km (900 millions de DH). Le réseau autoroutier national a fait l'objet d'une extension considérable au cours des dernières années, pour atteindre une longueur de 1.800 km actuellement contre 1437 à fin 2011.

S'agissant des voies express, M. Amara a relevé qu'elle totalisent 1334 km ouvertes actuellement à la circulation, ajoutant que 739 km est en cours d'achèvement, dont notamment les voies Tiznit-Laâyoune sur 550 km, celle reliant Rabat et Kénitra et celle reliant Tétouan et Chefchaouen.