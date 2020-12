El Guerguerate : «Le Maroc réagira avec la plus grande sévérité contre toute menace à sa sécurité», met en garde Bourita

Le ministre des Affaires étrangères a accordé une interview au bimensuel européen «The Parliament Magazine» dont des extraits sont publiés par la MAP. Une occasion pour Nasser Bourita de revenir sur l’opération du 13 novembre des FAR à El Guerguerate, et lancer des mises en gardes à l’adresse du Polisario.

Le chef de la diplomatie a tenu à «réaffirmer l’attachement du Maroc au cessez-le-feu et au processus politique, tout en se réservant le droit de réagir avec la plus grande sévérité et en légitime défense contre toute menace à sa sécurité». Des propos qui rappellent ceux exprimés par le roi Mohammed VI, lors d’un entretien téléphonique avec le secrétaire général de l’ONU le 16 novembre,

Interrogé sur l’impact d’une éventuelle fin de l’accord du cessez-le-feu sur la stabilité régionale, le ministre a rappelé que depuis 2016, les milices du mouvement séparatiste «ont perpétré à plusieurs reprises des actes illégaux, notamment du racket et du banditisme dans la zone tampon d’El Guerguarat et à l’est du mur de défense, en violation des accords et au mépris flagrant des appels à l’ordre du secrétaire général de l’ONU et des résolutions du Conseil de sécurité.»

«Le mois dernier, ces milices ont pris la décision d’intensifier encore leur mépris du droit international en bloquant la circulation des biens et des personnes entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest, via le Maroc à El Guerguarat». Nasser Bourita

«Le Maroc a fait preuve d’une extrême retenue et continue encore, non pas par faiblesse mais plutôt parce qu’il est un acteur responsable qui favorise le traitement multilatéral et institutionnel des questions d’importance stratégique pour la région», a-t-il encore souligné.

L’opération a permis également d’avorter les plans d’isoler le Maroc de sa profondeur africaine, notamment au Sahel. Une région hautement stratégique pour la politique africaine de Rabat. Nasser Bourita a noté que la grande région du Sahara et du Sahel est confrontée à nombre de défis (terrorisme, crime organisé et trafic). Le royaume «estime que la coopération régionale est particulièrement importante pour la gestion des frontières dans la lutte contre le terrorisme et la protection de l’intégrité territoriale».