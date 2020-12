Covid-19 : Plus de 13.000 cas parmi les élèves et enseignants

Un total de 13.619 cas d'infection à la Covid-19 ont été recensés dans les rangs des élèves et des cadres pédagogiques, techniques et administratifs, a indiqué lundi à Rabat le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi.

En réponse à une question centrale autour du «déroulement de l'année scolaire dans le contexte de Covid-19» à la Chambre des représentants, M. Amzazi a souligné que le taux d'infection ne dépasse pas 0,06% parmi les élèves et 3% parmi les cadres éducatifs, administratifs et techniques.

Après avoir rappelé les mesures entreprises par son département en vue d'atténuer l'impact de la pandémie sur les plans éducatif et sanitaire, il a relevé que le nombre des établissements scolaires fermés depuis le début de l'année scolaire a atteint 468, dont 107 écoles privées, accueillant 270.000 élèves.