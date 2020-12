Indice mondial de l'armement : L'Algérie toujours plus dépensière en 2019

Le Maroc a été classé au 23e rang mondial dans l’Indice mondial de militarisation (GMI) 2019, publié la semaine dernière, par l’Institut de recherche de Bonn sur la paix et les conflits (BICC), basé en Allemagne.

L'indice, qui mesure le taux de dépenses militaires dans le PIB de 151 pays, a placé le Maroc dans la catégorie des pays à dépenses élevées en armements. Une catégorie qui comprend la plupart des pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, en plus de certains Etats d'Europe de l'Est, la Russie, le Pakistan et les États-Unis.

Au niveau arabe, le Maroc arrive à la 9e place, derrière le Sultanat d'Oman (3e mondial), Bahreïn (4e), l'Arabie saoudite (6e), le Koweït (9e), la Jordanie (10e), le Liban (11e), l'Algérie (14e) et l'Irak (18e mondial).

La Mauritanie a été classée 30e dans le monde, la Tunisie au 47e rang, tandis que la Libye n’a pas été incluse dans le rapport.

Au niveau mondial, Israël s'est classé premier, suivi de l'Arménie, puis du Sultanat d'Oman à la troisième place, Bahreïn et Singapour au cinquième rang.

Le BICC créé en 1994, est un institut de recherche qui se concentrait initialement sur la conversion des installations et équipements militaires à des fins civiles. Ses recherches se sont étendues à d'autres domaines de la paix et du développement, notamment la consolidation de la paix et les armes légères et de petit calibre.