Tahaddart : L’Italie négocie avec le Maroc l’achat des parts espagnoles

Le groupe italien Enel, propriétaire d’Endesa, finalise la négociation avec le Maroc pour augmenter la participation de 32% de sa filiale espagnole dans la grande centrale à cycle combiné de Tahaddart. Ce processus est mené en commun avec le gouvernement marocain et l’Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE). Endesa gère l’usine à gaz, à laquelle participent également Siemens (20%) et l’ONEE, où des projets d’expansion sont en cours de réalisation, a rapporté La Informatión.

Citées par le média, des sources proches expliquent que l’opération de négociation est avancée. Enel n’a pas communiqué le montant de l’investissement dans l’expansion du site de Tahaddart, mais a détaillé les investissements prévus pour les trois prochaines années, en Espagne et au Portugal, nettement plus élevés que les périodes précédentes. La première installation à cycle combiné construite au Maroc s’avère en effet «très rentable» pour Endesa.

Il y a quatre ans, la filiale a obtenu du gouvernement marocain un accord pour la construction de cinq projets éoliens, totalisant une capacité de 850 MW, avec la participation du groupe allemand Siemens et l’entreprise locale Nareva. La Informatión rappelle également que la filiale d’énergies renouvelables Enel Green Power (EGP) gère actuellement 55 MW d’énergie éolienne dans le pays.

A travers ces projets, le Maroc vise 52% de production énergétique propre en 2030. Il y a dix ans, le Maroc couvrait 98% de ses besoins nationaux par l’importation.