Critique de la stratégie vaccinale anti-covid19 au Maroc : Rétropédalage de l’association de médecins MRE

La semaine dernière, un document circulant sur les réseaux sociaux et attribué à l’ONG Compétences médicales des Marocains du monde (C3M) a suscité commentaires et étonnements au Maroc, puisque des chercheurs de l’association y ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’opacité autour des données scientifiques, relatives au vaccin anti-coronavirus développé par Sinopharm et commandé par le Maroc.

Dans ce courrier non signé, des spécialistes ont interpellé le ministre marocain de la Santé sur ce vaccin. Ils y évoquent «une série d’interrogations scientifiques légitimes», questionnent l’innocuité du vaccin «et son adéquation par rapport aux souches circulantes». Plus loin, ils ont appelé Sinopharm à communiquer «de manière officielle sur les résultats de la phase III».

Changement de ton ce week-end. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi et signé cette fois-ci par le président de l’ONG basée à Bruxelles, C3M a exprimé «son plein soutien» à la stratégie du ministère de la Santé. Elle a également affirmé que la campagne au Maroc est organisée «en concertation avec le comité scientifique national dont la légitimité est incontestable». Dans le document, les chercheurs se disent «conscients de la nécessité de capitaliser tous les efforts déployés depuis le début de cette pandémie, afin de sortir notre pays de cette crise sanitaire dans les plus brefs délais». Il déplore par ailleurs une «mauvaise interprétation» et l’utilité de «faire une mise au point pour dissiper tout amalgame».

«Il n’y a pas de pressions» autour d’un «projet d’écrit interne», selon C3M

Revirement express ou maladresse de communication ? C3M semble en tout cas avoir adopté un ton conciliant en un laps de tzmps très court. «Le choix du vaccin proposé pour la campagne nationale de vaccination est fait sur des critères scientifiques validés par l’Organisation mondiale de la santé et par les experts nationaux», a fini par affirmer C3M.

Par la même occasion, l’ONG a souligné ne ménager «aucun effort pour continuer cette mobilisation à l’intérieur du Maroc et auprès des Marocains du monde». Contacté par Yabiladi, le président de C3M, Dr. Samir Kaddar, a démenti toute position officielle de l’association qui mettrait en doute l’utilisation dudit vaccin. Le médecin évoque plutôt un «projet d’écrit interne».

«Nous avons une commission au sein de C3M, qui s’occupe du covid en termes de traitement et de prévention. Cette commission est constituée d’experts, notamment en vaccination, en immunologie et en virologie», a-t-il expliqué. Dans ce cadre, il souligne que «c’était une discussion interne dont le contenu a fuité sans être finalisé, ce qui peut arriver».

«L’écrit ne porte pas ma signature et il n’a pas lieu d’être, puisqu’il inclut des points qui ne devraient pas figurer et qui ont été éliminés dans nos publications récentes, concernant notamment l’instabilité des souches existantes au Maroc.» Dr. Samir Kaddar

Dr. Kaddar affirme auprès de Yabiladi que le vaccin est finalement «stable et sans risques». «Les choses qu’il faut respecter est la précocité, en vaccinant un maximum de personnes, pour arrêter la propagation de la pandémie et avoir un effet efficient», a-t-il plaidé. Quant à la transparence sur les résultats des tests des laboratoires de Sinopharm, le président de C3M a martelé que les experts de l’association «ont obtenu par leurs sources les différentes données».

«Après réunion avec ce comité, nous savons que les données actuelles montrent que le vaccin est basé sur une méthodologie classique, qui est connue depuis plusieurs années, comme c’est le cas pour les vaccins contre l’hépatite, la poliomyélite, entre autres. La probabilité de toxicité est donc exclue.» Dr. Samir Kaddar

Le président de C3M a insisté auprès de Yabiladi qu’aucune lette sur le sujet n’a été envoyée au ministre marocain de la Santé, de la part de l’association, qui selon lui n’a pas fait l’objet de pressions gouvernementales expliquant un éventuel revirement.