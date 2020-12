Carburant : Le Front pour la sauvegarde de la SAMIR critique les «atermoiements» du gouvernement

Le bureau exécutif du Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole a exprimé, dimanche, son inquiétude et son mécontentement face aux «atermoiements et à la négligence du gouvernement marocain quant à l’exploitation des capacités de stockage de la société SAMIR».

Dans un communiqué, le Front national a demandé que «les résultats des investigations de la commission royale chargée depuis juillet dernier d’examiner les travaux du Conseil de la concurrence relatifs aux soupçons d’ententes illicites sur le marché des hydrocarbures, soient annoncés, et que les mesures nécessaires soient adoptées». «Il est également demandé de renforcer les mécanismes de la concurrence et de fournir les besoins du Maroc en énergie pétrolière selon les quantités, les prix et la qualité requis et sans préjudice pour les droits des consommateurs et pour les intérêts des entreprises marocaines», poursuit le communiqué.

Pour le Front national, «le total des bénéfices illégitimes et immoraux réalisés sur la vente des hydrocarbures a dépassé le seuil des 83 milliards de dirhams (compte non tenu des profits réalisés sur le kérosène, le fuel et l’asphalte)». La même source ajoute que la libéralisation des prix des carburants liquides, décidée par le gouvernement précédent «fut une décision inappropriée, hâtive et vouée à l’échec, qui n’a eu pour seul effet que de contribuer à l'accumulation des bénéfices engrangés par les sociétés contrôlant le marché, sur le compte du pouvoir d'achat des citoyens et de la compétitivité de l'entreprise marocaine».

Le communiqué, qui annonce une conférence de presse webinaire, le 14 décembre 2020, pour informer l'opinion publique nationale des développements les plus récents du dossier et des options possibles pour sauvegarder la raffinerie, met également en avant les propositions de lois du PPS et de l’USFP relatives au transfert des actifs de la société «SAMIR» à l'Etat marocain et de régulation des prix des carburants liquides.