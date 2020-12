La présence d’Iglesias à Rabat, un danger pour la réunion de haut niveau Maroc-Espagne ?

Pablo Iglesias sera bel et bien présent à la réunion de haut niveau, du 17 décembre, entre le Maroc et l’Espagne. Pedro Sanchez, a décidé que son deuxième vice-président, chargé des Droits sociaux et de l’Agenda 2030, fasse partie de la délégation espagnole, révèlent ce lundi El Español et EFE.

Pour rappel, le chef de Podemos a ouvert une «crise avec le royaume» suite à son tweet du 15 novembre, exhumant une résolution du Conseil de sécurité, remontant à janvier 1995, réclamant l’organisation d’un referendum au Sahara occidental. Podemos a également publié un communiqué, en pleine visite du ministre de l’Intérieur Marlaska à Rabat, en faveur de «l’autodétermination du peuple du Sahara occidental».

«Des sources à la deuxième vice-présidence du gouvernement ont confirmé la présence d’Iglesias à Rabat, bien qu'elles aient refusé de faire des déclarations sur le contenu de son agenda», ajoute El Español. «Dans les événements institutionnels de ce niveau, le président sait qu'une image d'unité est importante», explique l’entourage de Pablo Iglesias. Sa présence répond également «à un accord conclu entre les deux leaders politiques que, pour le moment, Sanchez a toujours respecté», assurant qu'en aucun cas Iglesias ne devrait mettre en péril le sommet maroco-espagnol.

Le précédent en Bolivie

Le 2e vice-président a tenu à rassurer ses alliés au PSOE au sujet de son tweet du 15 novembre. «La politique étrangère est définie par le ministère des Affaires étrangères et le président du gouvernement. Je n’ai pas donné mon avis. Il n'est pas approprié pour moi de donner mon avis sur cette question (du Sahara). Je n'ai pas pris position sur cette question car je dois être prudent et je dois être respectueux des compétences de chacun», a-t-il précisé dans une interview accordée lundi 30 novembre à la chaîne La Sexta.



Néanmoins des sources à la Moncloa (la résidence du chef du gouvernement) ne partagent pas l'optimisme des camarades de Pablo Iglesias. Elles redoutent en effet que «le leader de Podemos ne confonde une nouvelle fois ses deux rôles : institutionnel et partisan ; celui de vice-président du gouvernement espagnol, pays qui doit tout particulièrement veiller à ses relations avec son voisin du sud, et celui du chef d'un parti de la gauche radicale, qui ne peut garder le silence face à la situation au Sahara», rapporte la même publication.

Des craintes qui ne sont pas infondées. Lors de sa participation aux côtés du roi Felipe VI, en novembre dernier, à l’investiture du nouveau président bolivien Luis Arce, Iglesias s’est débarrassé de sa casquette gouvernementale pour mettre celle de chef de Podemo, signant un manifeste «anti-fasciste» au grand dam de la ministre des Affaires étrangères. Embarrassée, la porte-parole du cabinet Sanchez a expliqué que «tout ce qu’à fait M. Iglesias en Bolivie c’était en sa qualité de dirigeant politique, et non en tant que vice-président de ce gouvernement». Il serait imprudent de la part de l’exécutif espagnol de rejouer la même musique en cas de dérapage d'Iglesias au Maroc, sachant que Rabat n'est pas La Paz.

A dix jours du grand rendez-vous de Rabat, l’agenda de Pablo Iglesias au Maroc n’est pas encore connu. Quels seront les ministres marocains qui devront le rencontrer ? Se contentera-t-il de jouer les figurants aux côtés de Pedro Sanchez ? Un faux pas du leader de Podemos pourrait ternir la réunion de haut niveau du 17 décembre. D'ailleurs, une réception royale de Pedro Sanchez, comme le veut l'usage avec ses prédecesseurs, n'est toujours pas acquise.