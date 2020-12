Entretien téléphonique entre le roi Mohammed VI et l'émir du Qatar

Le roi Mohammed VI et l'émir du Qatar, le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. / DR

L'agence de presse du Qatar a indiqué, dimanche, que le roi Mohammed VI a téléphoné à l'émir du Qatar, le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Lors de cet appel, «les relations fraternelles entre les deux pays frères et les perspectives de leur renforcement ont été examinées, en plus de discuter d'un certain nombre de questions d'intérêt commun».

Il s'agit du deuxième contact du genre entre les deux chefs d’Etats en moins d'un mois, après l’entretien téléphonique du 16 novembre dernier.

Les nouvelles discussions interviennent à un moment de détente dans les relations entre le Qatar et l'Arabie saoudite, Bahreïn et les Emirats Arabes Unis, à la faveur d'une médiation américaine et koweïtienne.

Samedi, la diplomatie marocaine a affirmé que «le Maroc enregistre avec un immense optimisme et une grande satisfaction les développements positifs en cours pour dépasser le différend entre les frères au sein du Conseil de Coopération du Golfe (CCG)».

«Le Royaume du Maroc exprime son souhait de parvenir à un accord définitif pour clore ce différend, à même de permettre aux pays du CCG frères de retrouver la cohésion et l'harmonie et de consolider la stabilité au sein de la région et l’unité arabe», a ajouté le communiqué du ministère.