Maroc : La diffusion des cours à la télévision en suspens pendant les vacances

Le ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé dimanche l'arrêt de la diffusion des cours enregistrés sur les chaines de télévision, du dimanche 6 décembre au dimanche 13 décembre courant, dates des deuxièmes vacances intermédiaires.

Cet arrêt concerne ainsi les cours enregistrés destinés à tous les niveaux scolaires via les chaines TV Athaqafia, Laâyoune et Amazighia, et ce à partir de lundi 7 décembre, indique le ministère dans un communiqué. La diffusion reprendra sur ces chaines TV à partir du lundi 14 décembre.