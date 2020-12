Maroc : Les effets de la crise sanitaire, nouveau facteur fragilisant pour la presse

Le comité de réhabilitation du secteur de la presse au sein du Conseil national de la presse tiendra une rencontre, lundi 7 décembre à Casablanca, pour débattre de l’avenir du secteur «entre les effets de la pandémie et la crise structurelle». En raison des mesures sanitaires liées à la covid-19, cet évènement prévu à partir de 16 heures connaîtra une participation présentielle limitée, tandis que ses travaux seront diffusés par visioconférence, sur le site de l’institution.

Cette rencontre nationale se fera en présence de représentants des secteurs de l’édition, de la communication, de la publicité, de la distribution de journaux, de l’imprimerie et d’autres des ordres professionnels actifs dans ce secteur, a fait savoir un communiqué du CNP. Ce séminaire portera sur deux axes, le premier relatif à «la réalité et l’avenir de la presse marocaine après le confinement» et le second à «la réalité et l’avenir du système de la presse», selon la même source.

Ce colloque s’inscrit en effet dans le contexte qui se caractérise par une crise ayant marqué le secteur bien avant la pandémie, mais qui s’est aggravée depuis, ce qui soulève «des questions majeures sur l’avenir du secteur», a encore indiqué le CNP.

Cet événement permettra d’«ouvrir un dialogue avec les différents acteurs du secteur, sur la situation actuelle, les solutions et les propositions pour faire face à la crise de la presse marocaine», impactée dans ses rôles sociétaux et dans ses ressources humaines, conclut la même source.