Coronavirus : 2 919 nouveaux cas au Maroc, baisse significative dans les villes les plus touchées

Jusqu’à 17h ce samedi, 2 919 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 379 657 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. Ainsi, le nombre d’infections cumulées pour 100 000 habitants atteint 1 045,5, indique la Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, dans le bilan quotidien du ministère de la Santé. Le taux d’infection de ces dernières 24 heures est de 8 pour 100 000 habitants au niveau national.

Le Maroc a enregistré 3 608 nouvelles guérisons, portant à 331 301 le nombre total, avec un taux de rémission à 87,3%.

En revanche, le nombre de morts en 24 heures est de 61, portant le total de décès à 6 245 et le taux de létalité à 1,6%. 19 de ces décès ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Settat, 15 à Souss-Massa, 9 à Rabat-Salé-Kénitra, 5 dans l’Oriental, 4 à Marrakech-Safi, 3 à Fès-Meknès, 2 à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 2 à Laâyoune-Es Sakia El Hamra, 1 à Beni Mellal-Khénifra et 1 à Drâa-Tafilalet.

Le Maroc compte désormais 42 111 cas actifs sous traitement. Le nombre de patients en état critique est de 121 ces dernières 24 heures, pour un total de 940. 80 parmi eux sont sous intubation et 512 sous ventilation.

Pour la première fois depuis plusieurs semaines, les villes les plus touchées par la pandémie enregistrent moins de 1 000 cas. Dans la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat compte ainsi 799 cas : 551 à Casablanca, 82 à Settat, 60 à Mohammedia, 44 à El Jadida, 24 à Nouaceur, 20 à Benslimane, 17 à Berrechid et 1 à Sidi Bennour. Vient ensuite Rabat-Salé-Kénitra, avec 629 cas : 249 à Skhirat-Témara, 141 à Kénitra, 107 à Salé, 82 à Rabat, 44 à Khémisset, 4 à Sidi Slimane et 2 à Sidi Kacem.

Marrakech-Safi a enregistré quant à elle 337 nouveaux cas : 185 à Marrakech, 44 à Essaouira, 42 à Kelâa des Sraghna, 20 à Chichaoua, 17 à Safi, 13 à Al Haouz, 8 à Youssoufia et 8 à Rehamna. Souss-Massa compte pour sa part 317 cas : 98 à Agadir Ida Ou Tanane, 89 à Inezgane Aït Melloul, 46 à Taroudant, 44 à Tiznit, 31 à Chtouka Aït Baha et 9 à Tata.

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma suit avec 239 infections en 24 heures : 105 à Tanger-Assilah, 41 à Larache, 38 à M’diq-Fnideq, 29 à Tétouan, 14 à Ouezzane, 11 à Chefchaouen et 1 à Al Hoceïma. L’Oriental suit avec 161 cas : 57 à Oujda-Angad, 28 à Berkane, 23 à Taourirt, 18 à Driouch, 12 à Figuig, 9 à Nador, 7 à Guercif et 7 à Jerada.

Beni Mellal-Khénifra a compté pour sa part 124 nouvelles infections : 46 à Khouribga, 35 à Beni Mellal, 21 à Khénifra, 14 à Fqih Bensalah et 8 à Azilal. Laâyoune-Es Sakia El Hamra a pour sa part confirmé 118 cas : 116 à Laâyoune et 2 à Boujdour.

Guelmim-Oued Noun en a par ailleurs identifié 84 : 55 à Guelmim, 18 à Sidi Ifni, 10 à Tan Tan et 1 à Assa Zag. Fès-Meknès en a compté 73, ces dernières 24 heures : 26 à Fès, 10 à Sefrou, 10 à Meknès, 10 à Taounate, 7 à Taza, 6 à Ifrane, 3 à Boulemane et 1 à El Hajeb.

A Drâa-Tafilalet, 26 ont été confirmés : 12 à Errachidia, 11 à Tinghir, 2 à Midelt et 1 à Zagora. Enfin, Dakhla-Oued Ed Dahab a identifié 12 nouveaux cas, tous à Oued Ed-Dahab.