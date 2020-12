Union africaine : Le Maroc plaide pour la mise en œuvre l'Accord de la ZLECAF

Le Maroc réaffirme son attachement à mettre en œuvre l'Accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), a affirmé, samedi, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Mohcine Jazouli, ajoutant qu'il s'agit d'un pilier de l'intégration économique africaine.

S'exprimant à l'ouverture du 13e sommet extraordinaire de l’Union africaine sur l'Accord de la ZLECAF, le responsable a souligné que le Maroc réitère sa disponibilité à contribuer à l’avancement des travaux menant vers l’opérationnalisation de la ZLECAF et le début des échanges commerciaux.

Il a également fait savoir que le Maroc a décidé de faire du développement socio-économique de l’Afrique l’une de ses priorités, indiquant que l'Afrique concentre 2/3 des investissements directs à l'étranger (IDE) du Maroc, du fait que depuis 2008, le royaume a investi plus de 3 milliards de dollars sur le continent et devient, aujourd'hui, le plus grand investisseur africain en Afrique de l’Ouest et le second plus grand investisseur africain sur l’ensemble du continent.

Mohcine Jazouli a, dans ce cadre, fait remarquer que le Maroc privilégie les projets d’investissement intra-africains, révélant que sur la seule région de l'Afrique de l’Ouest, le pays a lancé 13 projets d’envergure de nature à renforcer l’intégration régionale dans cette zone.

Et le responsable de poursuivre que le 1er janvier 2021 marquera une date historique pour l’Afrique : celle du lancement effectif des échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECAF, ajoutant que c’est l’aboutissement de la volonté des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA).

D’où l’importance aussi de mener à bien les stratégies sur la PME/PMI, la facilitation du commerce et l’encouragement de la numérisation de l’économie africaine pour développer le commerce intra-africain, pour dynamiser la création d’emploi, la réduction de la pauvreté, et la résilience des Etats et des régions.

Les dirigeants des Etats et gouvernements des 54 pays membres de l'Union africaine (UA) se réunissent, par visioconférence, dans le cadre du sommet extraordinaire consacré à la ZLECAF, dont le Maroc avait signé, le 21 mars 2018 à Kigali, l'accord de création.

Ce sommet extraordinaire devra examiner et approuver le lancement officiel du début des échanges commerciaux sous la Zone de libre-échange continentale africaine, le 1er janvier 2021.