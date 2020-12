France – Maroc : Nouvelle liaison maritime Marseille-Tanger

Depuis le 2 décembre, le Port Tanger Med Passagers est relié à celui de Marseille, vers et depuis lequel deux départs par semaines seront assurés par la compagnie maritime française La Méridionale, selon une annonce faite, vendredi, par la direction du port marocain. Cette programmation sera élargie, par la suite, pour passer à trois liaisons hebdomadaires à la fin de la crise sanitaire.

Pour l’heure, les voyages prévus s’opéreront à bord du Girolata, avec une capacité d’accueil de 606 passagers et de 230 véhicules, ainsi que du Pélagos, pour 269 passagers et 75 véhicules. Les départs se feront chaque lundi, mercredi et samedi dans les deux sens, pour une traversée de 39 heures, a rapporté Eco Nostrum. Ce dimanche a été marqué par le premier accostage du Giorlata au port tangérois.

First call at #TangerMed of the Girolata, one of the two ships that @lameridionale affected to its new maritime line linking #TangerMed to Marseille, opened earlier this week.#LifeinTangerMed pic.twitter.com/hDlFxqti7N